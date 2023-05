Tassa Salvasport: oggi i versamenti delle somme ricalcolate da ADM

Scade oggi, 10 maggio, il termine per il versamento della quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta delle scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Tale quota è stata richiesta in data 18 novembre 2022, in esito al ricalcolo delle somme dovute in base alla determinazione del Direttore Generale n. 5721 dell’8 gennaio 2022.

Previsto per oggi anche il pagamento del canone di proroga delle concessioni per il gioco del bingo (art. 1, comma 636, legge 147/2013 e ss. mm. e ii.) oggetto anch’essi di numerosi giudizi da parte della giustizia amministrativa.

