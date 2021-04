Tassa dei 500 mln. Il Tribunale di Roma sospende giudizio per ragioni di opportunità

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la nota questione dei 500 M€ di taglio compensi deve essere sospeso in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’UNIONE EUROPEA. Così ha deciso il Tribunale di Roma SEZ X che ha accolto appieno l’istanza d sospensione e art 295 c.p.c. presenta dall’avv. Ariano Massimiliano in difesa di un Gestore chiamato dal Concessionario al pagamento della quota di riduzione aggi imposta dalla Legge di Stabilità 2015.

Il Giudice romano ha riconosciuto alla pregiudiziale comunitaria – così come delineata dal Consiglio di Stato in ordine all’eccepita incompatibilità comunitaria della predetta Legge di Stabilità – la rilevanza per ritenere necessaria ma anche – dice espressamente il Giudice – ‘opportuna’ la sospensione del giudizio «essendo riservato alla Corte di Giustizia il potere di offrire l’esatto significato delle fonti UE in caso di dubbio del Giudice interno»

L’avv. Ariano evidenzia l’importanza del predetto provvedimento nella parte in cui il Giudice, a fronte delle rilevanti posizioni sostanziali di natura comunitaria messe in pericolo dagli effetti applicativi della Legge di Stabilità 2015, dispone la sospensione per ‘ragioni di opportunità’.

Il Giudice capitolino ha così dato giusta rilevanza all’attività nomofilattica dell’Organo giurisdizionale europeo a fronte della quale la sospensione del giudizio appare lo

strumento utile per evitare interferenze da parte del Giudice nazionale., Il suddetto provvedimento, ottenuto grazie anche al prezioso apporto nell’attività di udienza dello STUDIO LEGALE BLOISE – LICO può rappresentare l’inizio di un filone giurisprudenziale che faccia giusta applicazione dell’art 295 c.p.c. nei termini come sopra indicati.

PressGiochi