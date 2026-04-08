Taranto: sequestrati 21 apparecchi da gioco e 7 responsabili segnalati alle autorità competenti

Nei giorni scorsi, a seguito di un piano coordinato di interventi finalizzati al contrasto del gioco illegale e irregolare, condotto congiuntamente dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto e

Nei giorni scorsi, a seguito di un piano coordinato di interventi finalizzati al contrasto del gioco illegale e irregolare, condotto congiuntamente dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto e dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, sono stati sequestrati 21 apparecchi da gioco, deferiti alle Autorità competenti 7 soggetti responsabili e comminate sanzioni amministrative ai trasgressori per oltre 166 mila euro.

In particolare, all’esito di mirate analisi di rischio congiunte, che hanno riguardato circoli ricreativi ubicati sul territorio della provincia, gli operanti hanno individuato 21 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attualmente sono in corso di svolgimento ulteriori approfondimenti di natura fiscale volti ad accertare, da parte dei titolari dei centri ispezionati, il regolare versamento ll’Amministrazione Finanziaria del “Prelievo Unico Erariale”, tributo commisurato alle somme “giocate” e registrate sui contatori degli apparecchi.

Prosegue l’impegno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza nel settore del gioco pubblico, in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato dai Vertici delle due Istituzioni, a tutela dei giocatori da proposte di gioco illegali e prive di garanzie, a contrasto del gioco minorile e a presidio dei luoghi pubblici, degli esercizi di gioco e della sicurezza dei cittadini.

PressGiochi