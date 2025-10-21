Newsletter

21 Ottobre 2025 - 18:39

Taranto: sequestrate 8 slot machine non collegate in un circolo, sanzioni per circa 181mila euro per il titolare

21 Ottobre 2025

La Polizia ha effettuato dei controlli negli esercizi pubblici e nei circoli privati nella città di Taranto.

In particolare, in un esercizio è stata accertata la presenza di 8 apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in violazione della normativa vigente.

Le otto slot machine e il denaro trovato al loro interno – circa 15.000 euro – sono stati posti sotto sequestro. Sono state erogate due sanzioni nei confronti del titolare del locale per un totale complessivo di 181.000 euro. Infine, il Questore ha disposto per 15 giorni la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

 

PressGiochi

