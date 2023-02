Taranto: scoperti due esercizi con 24 slot illegali

Sventata nei giorni scorsi dai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli di Puglia, Molise e Basilicata, congiuntamente ai Carabinieri appartenenti alle Stazioni di Statte e di Crispiano, la raccolta abusiva di scommesse presso due esercizi commerciali in provincia di Taranto.

L’operazione, avvenuta attraverso una preliminare analisi e riscontro delle banche dati in dotazione ad ADM, ha consentito di scoprire, all’interno dei due esercizi controllati, ventiquattro apparecchi da intrattenimento irregolari ubicati in locali non a vista, privi dei titoli autorizzatori e dunque non conformi all’art. 110 commi 6 e 7 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, quattordici dei quali non collegati alla rete telematica.

Il danno erariale accertato dai funzionari ADM per mancato versamento del Prelievo Erariale Unico (PREU) è risultato pari a 3.679.200 euro con relative sanzioni di 8.830.080 euro, oltre alle sanzioni amministrative pari a 240.000 euro.

I ventiquattro apparecchi da intrattenimento abusivi, con all’interno le monete relative alle giocate, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, a tutela del gioco legale e dei minori.

PressGiochi