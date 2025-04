Taranto: la GdF scopre una maxi evasione da 5 milioni di euro nel settore del gioco

Una maxi frode fiscale da oltre 5 milioni di euro scoperta a Taranto ha riportato l’attenzione su un fenomeno preoccupante: il gioco d’azzardo illecito e l’utilizzo irregolare di slot machine. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo jonico, rientra in una più ampia strategia di contrasto al gioco illegale. Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati 20 apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a conferma della diffusione del fenomeno.

L’inchiesta è partita da un’attenta analisi delle banche dati disponibili, incrociata con controlli mirati sul territorio. Le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire il volume complessivo delle giocate effettuate tramite gli apparecchi irregolari, stimando in circa 22 milioni di euro l’importo sottratto a tassazione. Un dato allarmante, che evidenzia l’entità delle violazioni e la gravità dell’evasione fiscale in atto.

Secondo la normativa vigente, il Prelievo Unico Erariale (PREU), introdotto nel 2003, deve essere versato dai gestori degli apparecchi da gioco sulla base delle somme giocate e regolarmente registrate. Il titolare del circolo ricreativo è stato denunciato per gravi irregolarità nella gestione degli apparecchi, sottolineando l’importanza del ruolo dei gestori nel garantire la legalità delle attività di gioco. Il rispetto delle norme è essenziale per prevenire l’espansione di attività illecite e dannose.

Il gioco d’azzardo illegale è un problema diffuso e in costante crescita, con ricadute pesanti sia sul piano economico che sociale. Oltre al danno erariale, queste attività alimentano forme di dipendenza, sfruttamento e degrado sociale. L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta un passo decisivo nella tutela dei cittadini e nella salvaguardia delle risorse pubbliche.

Questa operazione si inserisce in un contesto più ampio di lotta al gioco illegale, che ha visto negli ultimi mesi un’intensificazione dei controlli su tutto il territorio nazionale. Le indagini sono ancora in corso, con l’obiettivo di smantellare reti più vaste di evasione fiscale e ripristinare condizioni di legalità nel settore del gioco. Contrastare il gioco d’azzardo illecito è una priorità per la salute pubblica, la sicurezza economica e la legalità diffusa.

