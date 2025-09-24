TAR Veneto respinge ricorso, Poliambulatorio Galeno confermato luogo sensibile

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso relativo all’apertura di un punto scommesse e slot machine a Colognola ai Colli, confermando che il Poliambulatorio Galeno, situato a meno di 400

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso relativo all’apertura di un punto scommesse e slot machine a Colognola ai Colli, confermando che il Poliambulatorio Galeno, situato a meno di 400 metri, è un “luogo sensibile” secondo la normativa regionale.

Il Poliambulatorio, che si trova a meno di 400 metri dall’immobile prescelto, risulta “regolarmente operativo” e può quindi essere classificato come luogo sensibile. Questa è la motivazione con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, ha respinto il ricorso presentato da un imprenditore, titolare della società “Due S.r.l.S.”, che aveva richiesto la licenza per l’attivazione di un punto di raccolta scommesse e l’installazione di Videolotteries (VLT) a Colognola ai Colli, in provincia di Verona

La Questura aveva negato l’autorizzazione in base al parere dell’Unione dei Comuni “Verona Est”, che ha rilevato come l’immobile destinato all’attività si trovi a meno di 400 metri dal Poliambulatorio Galeno, in violazione della normativa regionale sulle distanze minime tra punti gioco e luoghi sensibili.

Il ricorrente contestava la qualificazione del Poliambulatorio, sostenendo che la struttura non fosse effettivamente operativa né aperta al pubblico, ma limitata alla medicina del lavoro per aziende. Tuttavia, secondo il TAR, la documentazione presentata dimostra che il Poliambulatorio è attrezzato per attività ambulatoriali e accessibile al pubblico, confermandone quindi lo status di “luogo sensibile” ai sensi della legge regionale veneta del 2019.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che la normativa regionale è finalizzata alla tutela della salute pubblica e non viola i diritti di iniziativa economica. Per questo motivo, la Questura ha agito correttamente nel rifiutare il rilascio della licenza, in conformità con la legge.

PressGiochi