TAR Veneto: confermato il divieto di sala scommesse vicino a struttura per categorie protette

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, ha confermato il divieto del Comune di aprire una sala per scommesse sportive e apparecchi VLT all’interno di un esercizio di

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, ha confermato il divieto del Comune di aprire una sala per scommesse sportive e apparecchi VLT all’interno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La vicenda nasce dalla richiesta di un ristorante di ottenere un parere preventivo sul rispetto delle distanze minime previste dalla legislazione regionale rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, in particolare le strutture ricettive destinate a categorie protette.

La società aveva avanzato due richieste di parere preventivo al Comune, la seconda delle quali indicava la volontà di frazionare l’immobile per creare un ingresso autonomo e separare fisicamente la nuova attività di gioco dall’attività di ristorazione già esistente. La perizia allegata sosteneva che la struttura più vicina per categorie protette fosse distante 410 metri, superiore alla soglia minima di 400 metri prevista dall’art. 7, comma 2, lett. g), l.r. Veneto n. 38 del 2019.

Il Comune, tuttavia, aveva espresso parere negativo sottolineando che, secondo il sopralluogo effettuato congiuntamente al Corpo di Polizia Locale, la distanza effettiva tra l’ingresso del locale e l’accesso secondario della struttura era di 363,90 metri, inferiore quindi alla distanza minima. Il Comune richiamava anche la presenza di un secondo immobile per categorie protette, confermando l’incompatibilità dell’ubicazione proposta con la normativa regionale finalizzata alla tutela delle fasce più vulnerabili e al contrasto alla ludopatia.

Nel ricorso al TAR, la società aveva sostenuto che la distanza dovesse essere calcolata rispetto all’ingresso principale della struttura, riservato al pubblico, e contestato il rispetto delle categorie protette degli ospiti. Inoltre, era stato sollevato un presunto contrasto della normativa regionale con la disciplina nazionale in materia di gioco legale e con l’Intesa Stato – Regioni del 7 settembre 2017.

Il TAR Veneto ha rigettato integralmente le censure. Sul punto della distanza, il Tribunale ha ritenuto corretto il calcolo effettuato dal Comune “sulla base del percorso pedonale più breve”, così come previsto dall’art. 7, comma 2, lett. g) della l.r. n. 38 del 2019, e ha sottolineato l’attendibilità del verbale della Polizia Locale. Inoltre, è stato ritenuto irrilevante che l’ingresso secondario non fosse segnalato o fosse temporaneamente chiuso, essendo sufficiente che esso rappresenti un punto fisico di uscita potenzialmente utilizzabile dagli ospiti.

Il Tribunale ha altresì confermato la legittimità della norma regionale nell’ambito della tutela della salute e del contrasto alla ludopatia, ricordando come la disciplina delle distanze minime rientri pienamente nelle competenze locali di pianificazione e governo del territorio. In merito alla presunta violazione dell’Intesa Stato – Regioni del 2017, il TAR ha evidenziato che tale Intesa non ha efficacia cogente per gli enti locali in assenza del decreto ministeriale di recepimento.

Alla luce di questi elementi, il TAR ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità del provvedimento comunale che aveva impedito l’avvio dell’attività di gioco all’interno dell’esercizio commerciale.

PressGiochi