TAR Veneto, annullata chiusura di una sala scommesse: “Il POS non è considerato terminale multifunzione”

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto ha accolto un ricorso presentato dal gestore di un’attività di raccolta scommesse contro il comune di Padova.

La sentenza del TAR ha annullato il provvedimento con cui il comune ha disposto la chiusura della sala scommesse perché accusata di aver violato la norma della regione Veneto L.R. 10.9.2019 n. 38, recante “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” che promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi che derivano dal gioco d’azzardo patologico.

Al centro della controversia la presenza di un POS all’interno del locale che, secondo l’interpretazione del comune, si tratta di un “terminale multifunzione che consente l’accesso al gioco” vietato dalla normativa regionale.

Secondo la norma regionale infatti: “È vietata l’installazione nei punti gioco, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso”.

Secondo il tribunale, però, il POS utilizzato per pagamenti elettronici non rientra nella definizione che la legge regionale fornisce per “terminale multifunzione” avendo come unica funzione quella tipica di pagamento di beni o servizi senza che sia possibile, per il suo tramite, “l’accesso al gioco”.

Quindi il ricorso si considera accolto limitatamente a questo punto, mentre il secondo motivo risulta infondato: si conferma l’applicabilità della normativa regionale al locale gestito dal ricorrente visto che al suo interno si svolge anche attività di intrattenimento attraverso 24 apparecchi elettronici SLOT e VLT, che che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) lo qualificano come punto gioco.

Il Tribunale accoglie, quindi, il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.

PressGiochi