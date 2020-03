Tar Toscana: “I giardini pubblici possono essere considerati luoghi sensibili al gioco d’azzardo”

L’individuazione come luogo sensibile dei “giardini pubblici” sia del tutto legittima e immune da censure, trattandosi di luoghi di aggregazione, frequentati da molte persone e in specie da giovani ed anziani, rispetto ai quali quindi si pone come particolarmente cogente il tema della sicurezza urbana.

La conferma che anche i giordini pubblici e i parchi cittadini possono essere inseriti tra i luoghi sensibili al gioco d’azzardo arriva dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana che ieri si è espresso in merito al ricorso presentato da un operatore di gioco contro il regolamento per l’esercizio del gioco lecito vigente nel comune toscano di Casciana Terme Lari.

