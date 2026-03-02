TAR Toscana annulla sospensione licenze scommesse a Lucca

02 Marzo 2026 - 17:35
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso di un titolare di impresa individuale di Lucca contro la sospensione di quindici giorni delle licenze per la raccolta di scommesse e l’uso di apparecchi videoterminali (VLT).
La sospensione era stata disposta dalla Questura di Lucca, motivata dalla presunta presenza di minorenni intenti a giocare e dalla violazione della normativa antifumo nei locali dell’esercizio.
Il TAR ha ritenuto fondate le difese del ricorrente, evidenziando come:
Il Tribunale ha quindi annullato il decreto della Questura e disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
