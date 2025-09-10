TAR Lombardia, accolto ricorso di una sala bingo: “Non è prevista la chiusura della sala la mattina”

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, quinta sezione, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società titolare di una sala bingo situata nel comune di Lodi. Il ricorrente richiede

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, quinta sezione, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società titolare di una sala bingo situata nel comune di Lodi.

Il ricorrente richiede l’annullamento dell’efficacia dell’Ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Lodi notificata il 7 luglio del 2025, avente ad oggetto “Ordinanza di limitazione degli orari di esercizio della sala bingo e del connesso pubblico esercizio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini della tutela dell’ordine pubblico, della quiete pubblica e della salute dei soggetti vulnerabili”.

Il ricorso – si legge nella sentenza – presenta profili di fondatezza sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione visto che: “i nuovi orari di apertura sono stati adottati a fronte della segnalazione presentata il 18 ottobre del 2024 da parte di un singolo cittadino e a seguito di un solo sopralluogo svolto nella giornata del 18/10/2024, alle ore 19.00;

nel provvedimento viene richiamato l’esposto del 15/5/2025, che non risulta agli atti, e non è mai stato trasmesso al ricorrente dal Comune, neppure dopo la domanda di accesso agli atti del procedimento;

non vengono rappresentate le ragioni per cui il locale non può aprire la mattina dal lunedì al venerdì, a fronte della disciplina generale degli orari, che non prevede per le sale da gioco la chiusura nelle ore della mattina”.

Per le ragioni appena descritte, il TAR Lombardia ha accolto l’istanza cautelare e dunque sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e fissa l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso al 28 aprile 2026.

