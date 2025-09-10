Newsletter

10 Settembre 2025 - 18:39

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

TAR Lombardia, accolto ricorso di una sala bingo: “Non è prevista la chiusura della sala la mattina”

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, quinta sezione, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società titolare di una sala bingo situata nel comune di Lodi. Il ricorrente richiede

10 Settembre 2025

Share the post "TAR Lombardia, accolto ricorso di una sala bingo: “Non è prevista la chiusura della sala la mattina”"

Stampa pagina

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, quinta sezione, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società titolare di una sala bingo situata nel comune di Lodi.

Il ricorrente richiede l’annullamento dell’efficacia dell’Ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Lodi notificata il 7 luglio del 2025, avente ad oggetto “Ordinanza di limitazione degli orari di esercizio della sala bingo e del connesso pubblico esercizio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini della tutela dell’ordine pubblico, della quiete pubblica e della salute dei soggetti vulnerabili”.

Il ricorso – si legge nella sentenza – presenta profili di fondatezza sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione visto che: “i nuovi orari di apertura sono stati adottati a fronte della segnalazione presentata il 18 ottobre del 2024 da parte di un singolo cittadino e a seguito di un solo sopralluogo svolto nella giornata del 18/10/2024, alle ore 19.00;

nel provvedimento viene richiamato l’esposto del 15/5/2025, che non risulta agli atti, e non è mai stato trasmesso al ricorrente dal Comune, neppure dopo la domanda di accesso agli atti del procedimento;

non vengono rappresentate le ragioni per cui il locale non può aprire la mattina dal lunedì al venerdì, a fronte della disciplina generale degli orari, che non prevede per le sale da gioco la chiusura nelle ore della mattina”.

Per le ragioni appena descritte, il TAR Lombardia ha accolto l’istanza cautelare e dunque sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e fissa l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso al 28 aprile 2026.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

IAG Expo di Manila: le Filippine al centro del futuro del gambling nell’area APAC

Licenze gioco, il TAR Piemonte frena la Questura di Alessandria: “No a rischi economici sproporzionati”

TAR Lombardia, accolto ricorso di una sala bingo: “Non è prevista la chiusura della sala la mattina”

SBC Summit Lisbona si prepara ad accogliere 30.000 partecipanti

Basilicata, Bochicchio (Avs-Psi-LBp): “Rafforzare i programmi di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi legati al gioco”

Freni (MEF): “Dai giochi, oltre 10 miliardi di euro di gettito nel 2024, al lavoro su nuova normativa dopo la sentenza della Consulta”

Rise of Olympus Extreme in arrivo su StarCasinò: al via una settimana di nuovi lanci

Camera. Trasformata in question time l’interrogazione Merola-Vaccari (PD) sui dati del gioco pubblico

Allwyn lancia il Player Protection Lab per promuovere nuove ricerche sulla sicurezza dei giocatori

Un nuovo viaggio verso l’oro in esclusiva mondiale: arriva su StarCasinò “Gonzo’s Quest 2”

Brasile, da ottobre 2024 Anatel ha smantellato oltre 18.000 siti di scommese illegali

Sapar: positivo il bilancio dei primi 100 giorni della nuova presidenza

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy