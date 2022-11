Tar Lazio, udienza rinviata. Global Starnet potrà continuare a esercitare fino a giugno 2023

Global Starnet potrà continuare a esercitare fino a giugno 2023 come gli altri concessionari degli apparecchi da intrattenimento. Come anticipato da PressGiochi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso

Come anticipato da PressGiochi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso ieri sera un provvedimento per sospendere la decadenza della concessione. Una decina di giorni fa il Consiglio di Stato aveva emesso un’ordinanza cautelare – che aveva già sospeso la decadenza – per attendere che la Corte di Cassazione si pronunci sul regolamento di giurisdizione. A intentare il ricorso il quel caso erano stati i titolari della compagnia. Oggi di fronte al Tar Lazio si sarebbe dovuta tenera un’altra udienza sul ricorso intentato dagli amministratori giudiziari. Anche questi ultimi avrebbero chiesto di sospendere la decadenza. L’udienza è stata tuttavia rinviata al 21 dicembre, le parti infatti si sono riservate di esaminare il provvedimento emesso da ADM.

