Tar Lazio, sospeso provvedimento di decadenza della concessione per E-Play 24

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto l’istanza cautelare presentata da E-Play 24 Ita Limited contro il provvedimento di decadenza emesso dall’Agenzia delle dogane e monopoli dopo controlli alla rete effettuati insieme alle forze dell’ordine. Per il giudice, la richiesta dell’operatore di giochi online maltese va accolta “al solo fine di mantenere la res adhuc integra e impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza del gravame da effettuare in sede di merito”.

Questa sospensione permetterà “ad ADM, ove ritenuto opportuno nelle more della definizione del giudizio di merito e della conclusione del procedimento di decadenza della concessione, di impartire ulteriori direttive alla ricorrente volte a garantire l’osservanza delle prescrizioni convenzionali oggetto di contestazione anche in considerazione della disponibilità in tal senso manifestata dalla ricorrente”.

PressGiochi