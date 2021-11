Tar Lazio: in decisione ricorso su canoni bingo

E appena terminata l’udienza davanti al Tar del Lazio – Sezione seconda relativa al ricorso avverso i canoni del Bingo dovuti per la proroga tecnica nonché per il diniego di

E appena terminata l’udienza davanti al Tar del Lazio – Sezione seconda relativa al ricorso avverso i canoni del Bingo dovuti per la proroga tecnica nonché per il diniego di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla richiesta dell’associazione dei concessionari di sale bingo Ascob che chiedeva la sospensione o riduzione del pagamento del canone mensile ed la richiesta di riequilibrio della concessione a fronte delle misure che il settore aveva dovuto affrontare nel lockdown e nel post COVID. La questione dei canoni oggetto del ricorso principale era stata oggetto di giudizio di legittimità in Corte Costituzionale che dopo lunga istruttoria aveva concluso per la legittimità della misura ferme restando riserve sulla tecnica legislativa di continue proroghe tecniche in assenza di bandi di gara. Il collegio ha riservato la decisione.

