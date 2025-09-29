TAR Lazio: confermata la revoca della licenza di gioco per carenza di affidabilità dell’esercente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una sala Vlt al quale la Questura aveva revocato le licenze per

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una sala Vlt al quale la Questura aveva revocato le licenze per la raccolta di scommesse e la gestione di apparecchi VLT.

La decisione conferma la legittimità del provvedimento questorile che, nel 2023, aveva disposto la revoca delle autorizzazioni rilasciate ex art. 88 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il ricorrente sosteneva di essere incensurato e di non poter essere penalizzato per le vicende giudiziarie dei fratelli, indagati per gravi reati di riciclaggio. I suoi legali avevano inoltre contestato l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 21-quinquies della legge 241/1990, chiedendo che fosse riconosciuto almeno un indennizzo.

Il TAR ha però ritenuto che, in materia di autorizzazioni di polizia, prevalga la disciplina speciale dell’art. 11 T.U.L.P.S., che consente la revoca non solo in presenza di fatti sopravvenuti, ma anche quando emergano circostanze tali da far ritenere il soggetto inaffidabile. In questo caso, i giudici amministrativi hanno valorizzato le pronunce del Consiglio di Stato, secondo cui i rapporti societari e familiari con persone coinvolte in procedimenti penali per riciclaggio minano l’affidabilità complessiva dell’imprenditore, indipendentemente dall’assenza di responsabilità penali personali.

Di conseguenza, la revoca è stata confermata e non sarà corrisposto alcun indennizzo. Le spese di giudizio sono state poste a carico del ricorrente.

