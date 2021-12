Tar ER: ordinata verifica dell’effetto espulsivo del distanziometro a Riccione

Entro il 31 marzo del 2022 andrà verificato se con l’applicazione della legge regionale sul gioco patologico in Emilia Romagna, nel comune di Riccione esistono o meno luoghi in cui

Entro il 31 marzo del 2022 andrà verificato se con l’applicazione della legge regionale sul gioco patologico in Emilia Romagna, nel comune di Riccione esistono o meno luoghi in cui delocalizzare le sale giochi poste troppo vicine ai luoghi sensibili.

Lo ha stabilito oggi il Tar Emilia Romagna con una serie di ordinanze collegiali con le quali il Tribunale regionale ha disposto la verificazione richiesta dai ricorrenti per accertare l’effetto espulsivo del regolamento comunale e della mappatura del Comune di Riccione in relazione alla legge regionale 5/13 sul distanziometro e luoghi sensibili .

Si tratta di un primo precedente presso il TAR Emilia Romagna che fino ad oggi non aveva accolto istanze istruttorie di questo genere.

Il verificatore dovrà spiegare se e su quali aree del territorio comunale di Riccione sarebbe consentito alla società ricorrente la delocalizzazione della propria attività di sala giochi, e se esistono o no e, in caso positivo, che dimensioni hanno rispetto all’intero territorio comunale e dove sono effettivamente ubicate, le aree del comune di Riccione nelle quali il ricorrente avrebbe potuto trasferire/delocalizzare la propria attività di sala giochi/VLT operando nel pieno rispetto sia della riportata normativa regionale e comunale in materia di contrasto al fenomeno della c.d. “ludopatia” (con specifico riferimento alla “mappatura dei luoghi sensibili” all’interno del territorio comunale di Riccione e ai relativi imposti limiti distanziometrici), sia della vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale riguardante le sale giochi/scommesse come riportata nel vigente R.U.E. comunale”.

L’udienza di discussione del merito è stata fissata al 29 giugno 2022.

PressGiochi