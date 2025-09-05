TAR Emilia Romagna: sospesa chiusura di una sala scommesse a Ravenna, da verificare distanza dai luoghi sensibili

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l’Emilia Romagna, sezione prima, ha accolto la domanda cautelare presentata dal gestore di una sala scommesse di Ravenna e contestualmente ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l’Emilia Romagna, sezione prima, ha accolto la domanda cautelare presentata dal gestore di una sala scommesse di Ravenna e contestualmente ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale che disponeva la chiusura del locale.

Il ricorrente richiede la sospensione dell’efficacia del provvedimento del Dirigente del Settore Sportello Unico per le attività produttive ed economiche emesso e notificato in data 10 luglio 2025 a mezzo del quale è stata ordinata la chiusura della sala scommesse perché situata ad una distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili – ai sensi della normative regionale-, della deliberazione del Consiglio comunale di Ravenna del 10 aprile 2018 che stabilisce la mappatura dei luoghi sensibili ed infine della comunicazione del Comune di Ravenna del 29.12.2023 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento.

Il tribunale ha stabilito che il caso richiede un approfondimento in sede di merito e, tenuto conto del complessivo bilanciamento degli interessi sottesi alla vicenda amministrativa in esame, è concessa la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Il TAR per l’Emilia Romagna ha fissato l’udienza pubblica al 28 gennaio 2026.

