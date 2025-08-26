TAR Campania: niente subentro nella rivendita Lotto per la moglie dell’ex titolare

Il Tar Campania conferma che la gestione di una rivendita di tabacchi si fonda su un rapporto di fiducia tra lo Stato e chi ottiene la concessione. Se questa fiducia viene meno, a causa di comportamenti scorretti o poco trasparenti, non è possibile superare l’ostacolo: la concessione non può essere affidata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) ha respinto il ricorso presentato dalla moglie dell’ex titolare della rivendita di tabacchi, la cui concessione era stata revocata nel 2024.

La vicenda trae origine dall’istanza presentata l’11 marzo 2024 e successivamente riformulata il 26 aprile, con la quale la ricorrente aveva chiesto l’assegnazione dell’attività “in qualità di coniuge dell’ex titolare”. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sede campana, aveva però comunicato il preavviso di rigetto, sottolineando l’impossibilità di affidare la gestione “a un soggetto che abbia posto in essere condotte contrarie ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di collaborazione e di buona fede”.

Al marito della ricorrente, già titolare della ricevitoria era stata revocata la concessione a causa del mancato versamento di oltre 140 mila euro di proventi del gioco del Lotto. Un fatto che aveva comportato anche la segnalazione alla Procura per peculato.

Il TAR oggi ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione ADM, che aveva negato l’assegnazione per mancanza di affidabilità, sottolineando come il rapporto concessorio in materia di rivendite di tabacchi sia fondato su un “forte vincolo fiduciario”. Secondo la sentenza, “se dopo il rilascio di dichiarazioni non veritiere si consentisse di chiudere il relativo procedimento con una rinuncia, per poi inoltrare una nuova istanza tendente all’ottenimento del medesimo bene della vita, si priverebbe la norma della sua portata precettiva, rendendola tamquam non esset”.

Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 75 del D.P.R. 445/2000, secondo cui “la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non chiedendosi all’amministrazione alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante”. Un principio ribadito anche dalla giurisprudenza, ricordata in sentenza: “La norma non lascia alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni: l’eventuale dichiarazione non veritiera non può che implicare la perdita dei benefici ottenuti con l’autocertificazione” (Cons. Stato, sez. VI, n. 6145/2013).

Alla camera di consiglio odierna, originariamente fissata per valutare l’istanza cautelare, il TAR ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e ha scelto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Con il dispositivo, i giudici hanno respinto il ricorso principale, dichiarato inammissibile quello per motivi aggiunti e disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo la regola della soccombenza. La decisione conferma l’impostazione rigorosa dei giudici amministrativi in tema di gestione delle rivendite dei generi di monopolio: non basta la posizione di coniuge o familiare per ottenere il subentro, ma è essenziale la piena affidabilità e correttezza nei rapporti con l’Amministrazione.

Come osserva il TAR, infatti, “l’affidamento in gestione delle privative fiscali è basato sul rapporto fiduciario tipico di quello concessorio, non superabile in presenza di condotte contrarie ai principi del giusto procedimento e di buon andamento dell’azione amministrativa”.

