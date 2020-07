Tar Campania: il comune di Napoli spieghi la scelta di escludere l’ippodromo di Agnano dai limiti orari al gioco

“Regolamento sale da gioco e giochi leciti” approvato con delibera consiliare n.74/2015, nonché dell’ordinanza sindacale n.1 del 04/04/2016 – non incidono sulla sfera giuridica della società ricorrente per la circostanza di risultare << escluse dal campo di applicazione del presente regolamento l

Le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento sale da gioco e giochi leciti approvato dal Comune di Napoli.

E’ quanto spiega l’amministrazione napoletana, che chiarisce come il regolamento non si applica all’’Ippodromo di Agnano che “è essenzialmente un impianto sportivo adibito principalmente allo spettacolo delle corse ippiche, al trotto, al galoppo e ostacoli, si deduce l’estraneità di tale impianto alla disciplina del regolamento de quo”.

Nel ricorso al Tar presentato da IPPODROMI PARTENOPEI S.R.L. il tribunale amministrativo regionale della Campania ha oggi chiesto che il Comune documenti:

a) quali siano in dettaglio gli specifici atti formali adottati dal Comune di Napoli dai quali risulta la circostanza della inapplicabilità alla società ricorrente, nella qualità di gestore dell’impianto sportivo, della censurata normativa regolamentare introdotta dal Comune di Napoli;

b) quali siano sia il comportamento e l’atteggiamento tenuto dal Comune di Napoli nei confronti della società ricorrente, in merito alle vicende applicative della ordinanza sindacale impugnata dal 4.4.2016 (data di emanazione della medesima) all’attualità.

Nel frattempo, il Comune di Napoli ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse.

