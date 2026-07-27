TAP Air Portugal è la compagnia aerea ufficiale di SBC Summit e Affiliate Leaders Summit

I partecipanti a SBC Summit e Affiliate Leaders Summit potranno usufruire di tariffe aeree scontate per raggiungere Lisbona grazie alla nuova partnership tra SBC e TAP Air Portugal, nominata compagnia

I partecipanti a SBC Summit e Affiliate Leaders Summit potranno usufruire di tariffe aeree scontate per raggiungere Lisbona grazie alla nuova partnership tra SBC e TAP Air Portugal, nominata compagnia aerea ufficiale di entrambi gli eventi.

Grazie all’accordo, i delegati potranno beneficiare di uno sconto del 10% sui voli in Economy Class e del 15% sui voli in Business Class, prenotando direttamente attraverso il sito web di TAP Air Portugal.

L’iniziativa punta a rendere più accessibile il viaggio per i partecipanti provenienti da Europa, Americhe, Africa e da altri mercati internazionali, sostenendo l’obiettivo di SBC di riunire l’industria globale a Lisbona e rafforzando il ruolo della città come una delle principali destinazioni mondiali per gli eventi business.

Paul Mills, Event Director di SBC, ha dichiarato: «L’esperienza dei partecipanti inizia molto prima dell’arrivo in fiera. Dall’organizzazione degli incontri tramite SBC Connect alla prenotazione dell’alloggio a tariffe agevolate, vogliamo che ogni fase del viaggio verso Lisbona sia il più semplice e fluida possibile.

«La collaborazione con TAP Air Portugal rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Con una partecipazione internazionale in costante crescita, rendere gli spostamenti più accessibili è una naturale estensione del nostro impegno nel garantire un’esperienza sempre migliore. Siamo lieti di accogliere TAP Air Portugal come compagnia aerea ufficiale di SBC Summit e Affiliate Leaders Summit».

Lo sconto è valido sui voli di andata e ritorno per Lisbona prenotati direttamente tramite il sito di TAP Air Portugal. Il viaggio dovrà includere le date ufficiali dell’evento e il volo di ritorno dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione. Restano valide le normali condizioni tariffarie previste da TAP Air Portugal.

In programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2026 presso la Feira Internacional de Lisboa (FIL) e la MEO Arena, SBC Summit accoglierà 40.000 professionisti del settore provenienti da tutto il mondo per tre giorni di conferenze, networking e un’area espositiva con oltre 800 espositori e sponsor.

In contemporanea si svolgerà anche Affiliate Leaders Summit, che riunirà 10.000 delegati dell’ecosistema dell’affiliazione e del performance marketing. L’evento offrirà un palco conferenze dedicato, un’area espositiva focalizzata sugli affiliati e numerose opportunità di networking rivolte ad affiliati, team di acquisizione degli operatori, media buyer, specialisti SEO e fornitori.

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