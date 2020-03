Taiwan, annullato il GTI Asia Taipei Expo 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus

Attraverso il seguente comunicato, gli organizzatori del GTI Asia Taipei Expo, comunicano l’annullamento dell’evento in programma per aprile 2020.

Molti paesi in tutto il mondo hanno adottato rigide misure di prevenzione e controllo, nonché la gestione dell’immigrazione per far fronte allo scoppio di COVID-19 che si sta diffondendo a livello globale, con conseguente annullamento di molti voli internazionali. Tanti acquirenti stranieri hanno problemi negli appalti transfrontalieri e molte mostre internazionali sono state rinviate a causa dell’epidemia, generando il fenomeno che molte mostre simili si terranno nella seconda metà dell’anno. Per garantire i vantaggi di entrambi gli espositori e gli acquirenti, oltre a proteggere la loro sicurezza, Taiwan Amusement Machine Association (TAMA), Taiwan Digital Entertainment Association (TDEA) e GTI / Haw Ji Co., Ltd., hanno deciso di annullare GTI Asia Taipei Expo 2020 che doveva svolgersi dal 16 al 18 aprile attraverso una consultazione reciproca e una valutazione prudente.

