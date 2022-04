Tabarroni (TBM): “Il settore dei giochi ha bisogno del riordino per poter tornare ad investire”

“Per il mercato dei Comma 7 stiamo proponendo ai nostri clienti il nostro calcetto che rappresenta una nostra storica produzione. Lo abbiamo portato con la nuova omologa in base alle normative in vigore quest’anno. Per i Comma 6, invece abbiamo proposto 2 omologhe a nome TBM in collaborazione con Cristaltec ed EVG. Speriamo che il settore possa ripartire anche se credo che finché non ci sarà un riordino di tutto il settore che detti regole chiare le aziende continueranno ad aspettare prima di fare investimenti importanti e aggiornare i prodotti e le macchine sul mercato.

Tanti i nuovi progetti che abbiamo in mente ma dobbiamo assolutamente aspettare le nuove normative prima di svilupparli. Se non sapremo come sarà il mercato in futuro difficile programmare. Andiamo avanti con lo sviluppi di nuovi mobili ma vogliamo tenerci pronti appena il mercato potrà sbloccarsi con le nuove norme. Il settore ha bisogno di andare avanti e non essere bloccato su prodotti che facevamo ormai anni fa”.

Lo ha dichiarato Fausto Tabarroni, di TBM in occasione di Enada Primavera.

PressGiochi