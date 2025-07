Sweet Bonanza Super Scatter conquista StarCasinò: una pioggia di colori, dolci e vincite

Nei giorni 29 e 30 luglio 2025, StarCasinò accoglie quattro nuove slot che promettono di sorprendere i giocatori con ambientazioni suggestive, funzioni speciali e grafiche di ultima generazione. La protagonista assoluta è Sweet Bonanza Super Scatter, l’attesissimo titolo di Pragmatic Play disponibile in esclusiva fino al 27 agosto, una vera e propria festa di colori e dolci simboli che trasforma ogni giro di rulli in una pioggia di emozioni e premi potenziati.

Il 29 luglio, accanto a Sweet Bonanza Super Scatter, fa il suo debutto Reel Rush Xxxtreme di NetEnt, un’evoluzione vibrante di un grande classico che esalta il concetto di gioco dinamico con meccaniche potenziate e una cascata di combinazioni vincenti.

Nello stesso giorno arriva anche Cash Spree Dragon di Oros Gaming, una slot che fonde l’estetica orientale con funzioni bonus capaci di regalare sorprese a ogni round, tra draghi, monete d’oro e scenari carichi di energia.

Il 30 luglio è invece il momento di Bonza Bucks Hold And Win Extreme 10000, firmata Booming Games e disponibile in esclusiva fino al 6 agosto. Questo titolo porta i giocatori in un universo di vincite ad alta intensità, con la celebre dinamica Hold & Win arricchita da moltiplicatori e simboli speciali che mantengono alta la tensione a ogni spin.

