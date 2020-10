In Svizzera, aumenta il numero di persone dipendenti dal gioco d’azzardo, alla fine dello scorso anno erano 61.452 le persone interessate da un provvedimento di esclusione dai casinò e dai giochi online, 4278 in pù rispetto all’anno precedente. Un portavoce della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha spiegato che la progressione nel 2019 è superiore rispetto agli anni precedenti. I numeri sono stati riferiti dalla NZZ am Sonntag.

