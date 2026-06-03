Svizzera, scoperta una sala da gioco illegale: sequestrati computer e dispositivi elettronici

Tra sabato e domenica, la Polizia cantonale di Zurigo ha effettuato un controllo in una sala da gioco illegale situata in Witzbergstrasse, a Pfäffikon. All’interno del locale gli agenti hanno

Tra sabato e domenica, la Polizia cantonale di Zurigo ha effettuato un controllo in una sala da gioco illegale situata in Witzbergstrasse, a Pfäffikon. All’interno del locale gli agenti hanno identificato diverse persone e accertato lo svolgimento di un’attività di gioco d’azzardo illegale in corso. La Polizia cantonale ha sequestrato computer, telefoni cellulari, altri dispositivi elettronici e documentazione.

Nel corso degli ulteriori controlli, la Polizia cantonale ha inoltre rilevato violazioni della Legge federale sul gioco in denaro, della normativa sugli esercizi pubblici e della legge per la protezione dal fumo passivo. I due soggetti collegati alla gestione del locale sono stati interrogati dalla polizia e saranno denunciati alle autorità competenti.

All’operazione hanno partecipato, insieme alla Polizia cantonale di Zurigo, la Procura pubblica del distretto See/Oberland, l’Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro e la Polizia comunale della Regione di Pfäffikon.

PressGiochi