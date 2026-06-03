Newsletter

03 Giugno 2026 - 21:22

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Svizzera, scoperta una sala da gioco illegale: sequestrati computer e dispositivi elettronici

Tra sabato e domenica, la Polizia cantonale di Zurigo ha effettuato un controllo in una sala da gioco illegale situata in Witzbergstrasse, a Pfäffikon. All’interno del locale gli agenti hanno

03 Giugno 2026

Share the post "Svizzera, scoperta una sala da gioco illegale: sequestrati computer e dispositivi elettronici"

Stampa pagina

Tra sabato e domenica, la Polizia cantonale di Zurigo ha effettuato un controllo in una sala da gioco illegale situata in Witzbergstrasse, a Pfäffikon. All’interno del locale gli agenti hanno identificato diverse persone e accertato lo svolgimento di un’attività di gioco d’azzardo illegale in corso. La Polizia cantonale ha sequestrato computer, telefoni cellulari, altri dispositivi elettronici e documentazione.

Nel corso degli ulteriori controlli, la Polizia cantonale ha inoltre rilevato violazioni della Legge federale sul gioco in denaro, della normativa sugli esercizi pubblici e della legge per la protezione dal fumo passivo. I due soggetti collegati alla gestione del locale sono stati interrogati dalla polizia e saranno denunciati alle autorità competenti.

All’operazione hanno partecipato, insieme alla Polizia cantonale di Zurigo, la Procura pubblica del distretto See/Oberland, l’Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro e la Polizia comunale della Regione di Pfäffikon.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Campobasso, quattro interdittive antimafia: nel mirino anche le sale giochi

UK, BGC: “Cresce la minaccia del gioco illegale in vista dei Mondiali 2026”

Svizzera, scoperta una sala da gioco illegale: sequestrati computer e dispositivi elettronici

Thailandia, stretta sul gioco illegale online: oltre 700 mila url oscurati tra ottobre 2025 e maggio 2026

Il presidente e CEO di PAGCOR apre il SiGMA Asia Summit 2026, chiedendo una crescita del settore responsabile e regolamentata

Gaming in the Nordics: il regolatore danese tra i relatori del lancio a Copenaghen

Paesi Bassi, KSA ribadisce: “Niente pubblicità in diretta per le scommesse durante gli eventi sportivi”

Torino: sequestrate slot machine irregolari in due bar, denuncia e sanzioni per i titolari

UK, blitz della Gambling Commission in una bisca clandestina: due arresti

World Lottery Association: “I prediction markets devono essere regolati come le scommesse”

Nevada: ricavi da gioco oltre 1,29 miliardi di dollari ad aprile, cresce la Strip di Las Vegas

Macao: a maggio ricavi da gioco a 2,8 miliardi di dollari, crescita del 6,7% su base annua

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter