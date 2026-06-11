Svizzera: ricavi lordi da gioco a 1,2 miliardi di franchi, in calo del 3,7%

Nel suo rapporto annuale, la Gespa (l’autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro della Svizzera), presenta una panoramica della propria attività di supervisione e degli sviluppi più rilevanti del mercato sottoposto alla sua vigilanza nel corso dell’esercizio 2025.

La spesa netta pro capite per le lotterie e le scommesse sportive di grande estensione è diminuita del 4%, attestandosi a 132 franchi. La lotta contro le offerte illegali continua tuttavia a rappresentare una sfida importante.

Nel corso dell’anno in esame, la Gespa ha autorizzato complessivamente 62 nuovi giochi proposti dalle due società di lotteria e ha rilasciato 59 approvazioni per successive modifiche ai giochi esistenti.

Nel secondo semestre, la Gespa ha effettuato controlli presso i punti vendita terrestri delle due società di lotteria per verificare l’attuazione delle misure di tutela dei minori nel settore delle scommesse sportive. I risultati degli acquisti-test sono stati resi disponibili solo poco prima della fine dell’anno.

Nel settembre 2025, la Loterie Romande ha presentato una domanda di autorizzazione per il primo biglietto virtuale, che dovrebbe essere offerto, al più tardi dal 1° gennaio 2028, sui nuovi terminali della Lotteria elettronica. Il nuovo sistema introdurrà misure di protezione rafforzate: le persone escluse dal gioco in Svizzera non potranno più partecipare alla Lotteria elettronica. Inoltre, i giocatori potranno stabilire limiti personali di perdita, regolando autonomamente il proprio comportamento di gioco.

La crescente diffusione della criminalità organizzata nel settore del gioco continua a rappresentare una sfida significativa. Il contrasto al gioco illegale è reso più complesso dalla frammentazione delle competenze tra le diverse autorità.

Nel corso dell’anno, la Gespa ha esaminato 42 decisioni penali cantonali e ha supportato 25 indagini penali. In questo contesto ha partecipato a perquisizioni, svolto analisi informatiche forensi e redatto relazioni tecniche utilizzate come prove nei procedimenti penali.

Inoltre, la Gespa ha pubblicato cinque elenchi di blocco relativi ai nomi di dominio di operatori esteri che offrivano giochi d’azzardo illegali. Alla fine del 2025, la lista di blocco comprendeva 671 nomi di dominio.

Le lotterie e le scommesse sportive gestite in modo automatizzato, a livello intercantonale o online, hanno generato nel 2025 un volume d’affari di 3,87 miliardi di franchi svizzeri, con una diminuzione del 2,4% rispetto all’anno precedente. Il ricavo lordo da gioco ha raggiunto 1,20 miliardi di franchi, in calo del 3,7%.

Ogni abitante ha speso in media 424 franchi in lotterie e scommesse sportive automatizzate, intercantonali o online, ottenendo vincite per 292 franchi. Ne deriva una spesa netta teorica media di 132 franchi per abitante, in diminuzione del 4,3% rispetto al 2024.

Gli utili netti generati da lotterie e scommesse sportive hanno raggiunto 814 milioni di franchi, registrando una flessione del 4,7% su base annua.

Per quanto riguarda i giochi di abilità gestiti in modo automatizzato a livello intercantonale o online, i 17 operatori autorizzati hanno dichiarato nel 2025 un ricavo lordo complessivo di 19,2 milioni di franchi (+2,3% rispetto all’anno precedente). Alla fine del 2025 erano in funzione 1.406 apparecchi automatici, rispetto ai 1.540 del 2024.

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