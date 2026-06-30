Svizzera, poker clandestino in un circolo culturale: scattano sequestri e denuncia

Su mandato della Commissione federale delle case da gioco svizzera, nella notte tra venerdì e sabato (27 giugno 2026) la Polizia cantonale di Zurigo ha effettuato un controllo presso un

Su mandato della Commissione federale delle case da gioco svizzera, nella notte tra venerdì e sabato (27 giugno 2026) la Polizia cantonale di Zurigo ha effettuato un controllo presso un locale di un circolo culturale a Zwillikon, nel comune di Affoltern am Albis, riscontrando giochi d’azzardo illegali e diverse altre violazioni.

L’operazione è stata condotta in collaborazione con la Commissione federale delle case da gioco, la Polizia municipale di Affoltern am Albis, un rappresentante del Comune e altre forze di polizia comunali. Durante il controllo gli agenti hanno trovato diverse persone all’interno del locale e hanno interrotto una partita di poker illegale in corso, alla quale partecipavano una decina di giocatori, oltre a un’altra partita di carte con puntate in denaro.

Il responsabile del circolo, di 55 anni, non è stato in grado di esibire una concessione per l’organizzazione di giochi in denaro. L’ispezione ha inoltre fatto emergere numerose altre irregolarità: gestiva un’attività di ristorazione senza la necessaria licenza, consentiva agli avventori di fumare all’interno dei locali, vendeva sigarette non autorizzate in Svizzera e utilizzava i locali come sede del circolo senza il previsto permesso edilizio.

La Polizia cantonale di Zurigo ha inoltre sequestrato uno spray al peperoncino vietato, lasciato a portata di mano all’interno del locale, oltre a diversi computer, telefoni cellulari e una somma di denaro contante.

Il responsabile sarà denunciato alle autorità competenti.

PressGiochi