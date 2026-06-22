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Svizzera, perquisizione durante un torneo di poker illegale: sequestrati 4600 franchi e 250 euro

Nella notte tra venerdì e sabato 20 giugno 2026, la Commissione federale delle case da gioco svizzera (CFCG) e la Polizia cantonale di San Gallo hanno condotto una perquisizione in

22 Giugno 2026

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Nella notte tra venerdì e sabato 20 giugno 2026, la Commissione federale delle case da gioco svizzera (CFCG) e la Polizia cantonale di San Gallo hanno condotto una perquisizione in un esercizio a Tübach (SG). La CFCG ha sequestrato circa 4600 franchi e 250 euro in contanti nonché diversi documenti e materiale informatico. Diciotto persone si trovavano sul posto.

Sulla base di informazioni ricevute, vi erano sospetti che nell’esercizio si svolgessero tornei di poker illegali. La CFCG ha aperto un procedimento penale contro due persone presenti sul posto. Vale la presunzione di innocenza.

I tornei di poker ai quali è possibile puntare somme di denaro elevate (ovvero superiori a 300 franchi) e realizzare vincite altrettanto elevate sono giochi da casinò. Solo le case da gioco titolari di una concessione possono organizzare questo tipo di tornei. Chiunque organizzi, metta a disposizione o gestisca giochi da casinò senza concessione viola la legge sui giochi in denaro ed è punibile. La legge prevede pene detentive fino a cinque anni o pene pecuniarie.

 

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