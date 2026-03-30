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Svizzera, operazione contro il gioco illegale: terza perquisizione in tre anni nella stessa sala giochi

Nella serata di sabato 28 marzo, la Commissione federale delle case da gioco svizzera (CFCG) e la Polizia cantonale zurighese hanno perquisito un bar nella località di Dietikon (ZH). Ventitré

30 Marzo 2026

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Nella serata di sabato 28 marzo, la Commissione federale delle case da gioco svizzera (CFCG) e la Polizia cantonale zurighese hanno perquisito un bar nella località di Dietikon (ZH). Ventitré persone in totale si trovavano sul posto, sedute a diversi tavoli da gioco. I giocatori di almeno tre tavoli partecipavano a giochi di carte. Oltre a quattro tavoli da poker e a diversi sacchi pieni di gettoni da gioco, le autorità hanno inoltre sequestrato del materiale informatico, dei telefoni cellulari e 7590 euro nonché 1850 franchi in contanti.

Il responsabile dei locali era presente durante l’intervento. È la terza perquisizione dal 2023 che ha luogo in questo posto. Due altre persone sul posto sono anche sospettate di essere implicate nella messa a disposizione di giochi da casinò illegali. La CFCG ha aperto tre procedimenti penali. Gli imputati devono rispondere di presunte infrazioni alla legge sui giochi in denaro. Si applica la presunzione di innocenza.

Le indagini sono condotte dalla CFCG, che lotta sistematicamente contro i giochi in denaro illegali. Chiunque organizza, mette a disposizione o gestisce giochi da casinò senza la concessione necessaria è punibile. La legge sui giochi in denaro prevede una pena detentiva che può arrivare fino a cinque anni o pene pecuniarie.

 

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