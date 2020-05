Svizzera: ok all’apertura dei ristoranti, ma ferme ancora le slot machine

Chi vorrà andare al ristorante, a partire da lunedì prossimo, in Svizzera dovrà fornire nome, cognome e numero di telefono, informazioni che verranno conservate per 14 giorni prima di essere cancellate.

Giornali e riviste non saranno ammesse perché passano in mani diverse. Le offerte di intrattenimento come la musica dal vivo, le freccette, il bowling o le slot machine saranno vietate.

Inoltre i gestori dovranno garantire agli ospiti la possibilità di potersi lavare e disinfettare la mani all’ingresso.

Sono questi i nuovi dettagli del concetto di protezione della clientela e dei collaboratori in vista della riapertura dei ristoranti dell’11 maggio, resi noti oggi dal settore gastronomico.

Il piano è stata elaborato con i competenti uffici federali e dovrà essere applicato in tutta la Svizzera.

