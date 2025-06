Svizzera: nel 2024, da lotterie e scommesse sportive GGR di 1,12 mld di franchi (+7,9%)

Nel suo rapporto annuale, l’Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa) della Svizzera ha fornito un aggiornamento sulle sue attività di vigilanza e sugli sviluppi rilevanti del mercato sottoposto alla sua vigilanza durante l’esercizio 2024.

Lo scorso anno, ogni residente in Svizzera ha speso 138 franchi svizzeri netti in lotterie e scommesse sportive su larga scala (+7% rispetto all’anno precedente).

Nel 2024, Gespa ha autorizzato un totale di 55 nuovi giochi offerti dalle due società di lotteria. Le due società di lotteria hanno ottenuto un totale di 76 autorizzazioni per successive modifiche ai giochi nell’ambito delle loro offerte di lotterie e scommesse sportive, nonché 45 autorizzazioni per la gestione di giochi gratuiti o la concessione di crediti di gioco gratuiti. In generale, il 2024 è stato caratterizzato da un aumento delle segnalazioni e degli indizi di irregolarità nella distribuzione terrestre di scommesse sportive da parte di Swisslos.

Alla fine dell’anno in esame, sedici gestori di apparecchi automatici erano titolari di licenze per l’esercizio di giochi di abilità. Le misure di sorveglianza rilevano regolarmente irregolarità di rilievo, che portano all’avvio di procedure di sorveglianza.

In totale, sono state notificate alla Gespa 67 decisioni penali. La Gespa ha inoltre presentato dodici denunce penali per violazioni della legge sui giochi d’azzardo. Ha inoltre supportato le autorità cantonali di perseguimento penale in numerose indagini penali, durante perquisizioni e analisi di supporti di dati. Nel corso dell’anno in esame, sono state pubblicate quattro liste di blocco contenenti nomi di dominio di operatori di gioco d’azzardo stranieri illegali da bloccare. Non è stata effettuata alcuna opposizione. Alla fine del 2024, 490 domini figuravano nella lista di blocco della Gespa.

Nell’ambito del gioco d’azzardo su larga scala, le lotterie e le scommesse sportive gestite in modo automatico, a livello intercantonale o online, hanno generato un fatturato di 3,97 miliardi di franchi nell’anno in esame (+5,5% rispetto al 2023), nonché un ricavo lordo del gioco d’azzardo (GGR) di 1,25 miliardi di franchi (+7,9% rispetto al 2023).

Ogni residente ha speso in media 438 franchi per lotterie e scommesse sportive automatizzate, sia a livello intercantonale che online, e ha guadagnato 301 franchi in vincite. Ciò si è tradotto in una spesa netta media teorica di 138 franchi per residente (+7% rispetto all’anno precedente).

L‘utile netto generato da lotterie e scommesse sportive è ammontato a quasi 854 milioni di franchi (+13% rispetto all’anno precedente).

Nel settore dei giochi di abilità automatizzati gestiti a livello intercantonale o online, i 17 operatori hanno registrato un reddito nazionale lordo (RNL) complessivo di 18,8 milioni di franchi nel 2024 (-9,8% rispetto all’anno precedente). Alla fine del 2024, erano in funzione 1.540 apparecchi automatici (2023: 1.779).

Nell’ambito del gioco d’azzardo su piccola scala, sono state autorizzate 1.172 piccole lotterie (2023: 1.003), con una posta autorizzata di 19,8 milioni di franchi. Come nell’anno precedente, quattro Cantoni hanno rilasciato otto autorizzazioni per le scommesse sportive locali. Inoltre, 19 Cantoni (2023: 21) hanno autorizzato piccoli tornei di poker (numero di autorizzazioni per piccoli tornei di poker: 80).

PressGiochi