Svizzera: la Polizia Cantonale sequestra otto apparecchi da gioco, 8 denunciati

La Polizia cantonale comunica che negli scorsi giorni, nell’ambito di una serie di controlli mirati sul territorio ticinese, sono stati individuati e sequestrati otto apparecchi da gioco illegali che prevedevano vincite in denaro. Gli apparecchi erano installati illegalmente in diversi esercizi pubblici, in contrasto con quanto previsto dalla vigente legislazione.

A seguito degli accertamenti, otto persone sono state interrogate e denunciate al Ministero pubblico per infrazione alla Legge federale sui giochi in denaro.

L’attività rientra in un’azione di contrasto del gioco d’azzardo illecito e di accertamento del rispetto della normativa in materia di giochi con vincite in denaro.

