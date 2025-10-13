Newsletter

13 Ottobre 2025 - 17:31

Svizzera: la Polizia Cantonale sequestra otto apparecchi da gioco, 8 denunciati

La Polizia cantonale comunica che negli scorsi giorni, nell’ambito di una serie di controlli mirati sul territorio ticinese, sono stati individuati e sequestrati otto apparecchi da gioco illegali che prevedevano

13 Ottobre 2025

La Polizia cantonale comunica che negli scorsi giorni, nell’ambito di una serie di controlli mirati sul territorio ticinese, sono stati individuati e sequestrati otto apparecchi da gioco illegali che prevedevano vincite in denaro. Gli apparecchi erano installati illegalmente in diversi esercizi pubblici, in contrasto con quanto previsto dalla vigente legislazione.

A seguito degli accertamenti, otto persone sono state interrogate e denunciate al Ministero pubblico per infrazione alla Legge federale sui giochi in denaro.

L’attività rientra in un’azione di contrasto del gioco d’azzardo illecito e di accertamento del rispetto della normativa in materia di giochi con vincite in denaro.

 

