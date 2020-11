Svizzera. La ESBK nomina Fabio Abate nuovo presidente

L’autorità federale di regolamentazione per il gioco d’azzardo, la Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK), ha nominato Fabio Abate come nuovo presidente, poiché Hermann Bürgi si dimetterà alla fine di dicembre. Bürgi lavora per l’ESBK dall’aprile 2012, a capo della commissione dal febbraio 2013. È stato membro del governo del cantone di Turgovia e durante il suo mandato all’ESBK, ha contribuito a sostenere l’attuazione delle normative per aprire il mercato dell’igaming del paese.

Il Consiglio federale dell’ESBK ha eletto in sostituzione Fabio Abate, avvocato indipendente a Locarno, ex consigliere nazionale per il Canton Ticino. Abate è entrato a far parte dell’ESBK all’inizio di quest’anno e assumerà la carica di presidente il 1° gennaio 2021. Il regolatore è rimasto attivo per tutto il 2020, aggiungendo molti siti Web alla sua lista nera di giochi d’azzardo illegali a gennaio, maggio, agosto e ottobre. La lista nera è stata pubblicata per la prima volta nel settembre 2019, in uno sforzo tra ESBK e la Commissione inter-cantonale per le lotterie e le scommesse (Comlot) per controllare il gioco d’azzardo senza licenza.

Ciò ha fatto seguito all’implementazione delle normative sull’igaming nel gennaio 2019, che limitavano il mercato alle offerte gestite dai casinò terrestri del paese. I principali operatori come bet365, Pinnacle, Betclic Everest e Sportsbet.io hanno quindi avuto domini bloccati dai provider di servizi Internet svizzeri. Ci sono attualmente sette domini con licenza che operano nel paese. Nel settembre di quest’anno, il Grand Casino Kursaal Bern ha lanciato il suo sito web di casinò online, 7melons.ch, con un’unica licenza concessa all’attività terrestre nel novembre dello scorso anno. Questo è stato seguito da vicino da Casino du Lac, che è diventato l’ultimo casinò terrestre a lanciare un’offerta online, Pasino.ch, la scorsa settimana.

