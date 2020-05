Svizzera. La Casinò Lugano SA ottiene la concessione per gestire giochi da casinò online

All’inizio del 2019 era iniziato un procedimento autorizzativo e commerciale molto complesso riguardante la richiesta del Casinò Lugano SA per la concessione al diritto di gestire giochi da casinò online. E così, il 29 aprile Casinò Lugano ha ottenuto l’autorizzazione, entrando a far parte delle poche case da gioco che hanno ottenuto la licenza. La società ha spiegato in una nota che il brand ideato per l’ingresso nel mercato online è Swiss4Win. Nella nota rilasciata oggi, la Casinò Lugano SA dichiara di aver creato che un brand svizzero che garantirà un gioco sicuro e responsabile puntando però sulla qualità, offrendo ai consumatori un’ampia offerta di slot, jackpot, giochi da tavolo e tanto altro. Nei prossimi mesi, proseguiranno i test e le verifiche necessarie, tecniche, legali e operative in generale, in collaborazione con il regolatore federale, per poter concretizzare la licenza ottenuta, ovvero aprire il casinò online.

