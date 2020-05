Svizzera. L’8 giugno ritorna lo sport, sollievo per gli operatori di scommesse sportive

Un po’ di sollievo per le scommesse sportive in Svizzera, che diventa uno dei primi paesi a fissare una data per il ritorno degli eventi sportivi. Mentre la Francia si è unita al Belgio e all’Olanda per cancellare la stagione calcistica 2019-2020, la Svizzera ha annunciato il ritorno dello sport per l’8 giugno, anche se gli eventi si terranno senza spettatori. La Super League svizzera è stata la prima grande lega professionale in Europa a sospendere tutte le partite a causa della pandemia del Coronavirus. Belgio, Olanda e Francia hanno già annunciato la fine della stagione per le loro principali leghe calcistiche, anche se la Francia ha confermato che il Tour de France si svolgerà ad agosto. Ma il Ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora questa settimana ha messo in dubbio la conclusione della Serie A. La Bundesliga tedesca sta esaminando un possibile riavvio per il 9 maggio. Il Regno Unito ha lanciato il progetto Restart con l’obiettivo provvisorio di riprendere la Premier League a giugno. In Spagna, il presidente della Liga Javier Tebas ha detto che c’è la possibilità di concludere il campionato a partire dal 29 maggio o dal 6 giugno, con partite che si giocheranno ogni 48 ore.

PressGiochi