Svizzera. I Casinò di Lugano e Meyrin potranno iniziare ad operare online

Il Consiglio federale ha concesso l’estensione delle concessioni al Casinò di Lugano e a quello di Meyrin, che così potranno gestire i giochi online. In un comunicato governativo viene precisato che, a seguito della concessione delle autorizzazioni necessarie da parte delle Commissione federale delle case da gioco, le de società potranno operare online.

Questa possibilità per i casinò è data dall’entrata in vigore della legge federale sui giochi in denaro dal gennaio 2019. Il primo luglio, inoltre, sono entrate in vigore le disposizioni sulla limitazione dell’accesso ai casinò online non autorizzati nello stato. I casinò svizzeri che hanno ottenuto il via libera sono quelli di Davos, Lucerna, Baden, Pfäffikon, Berna e Interlaken.

