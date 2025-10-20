Svizzera, Gespa denuncia la piattaforma NFT “FIFA Collect” per offerta di giochi in denaro illegali

L’Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro della Svizzera (Gespa) ha presentato una denuncia penale alle autorità competenti in relazione alla piattaforma NFT “FIFA Col-lect”, basata sulla tecnologia blockchain

Nel corso delle verifiche, si è rafforzato il sospetto che sulla piattaforma collect.fifa.com vengano offerti in Svizzera giochi in denaro non autorizzati e quindi illegali. Gespa è tenuta a informare le autorità penali competenti in caso di possibili violazioni della legge sui giochi in denaro.

All’inizio di ottobre 2025, Gespa è venuta a conoscenza della piattaforma online collect.fifa.com. Su questo sito vengono proposti diversi giochi a premi (Drops, Challenges ecc.) legati ai cosiddetti “collectibles” (oggetti da collezione digitali). Si tratta di token non fungibili (Non-Fungible Tokens, NFT).

La partecipazione ai giochi a premi è possibile solo effettuando una posta pecuniaria, a fronte della quale vengono offerti vantaggi pecuniari. L’eventuale vincita dipende da estrazioni casuali o da procedure analoghe. Dal punto di vista della normativa sui giochi in denaro, le offerte in questione costituiscono in parte lotterie e in parte scommesse sportive (Right to Final).

La valutazione penale definitiva spetta alle autorità di perseguimento penale. Queste possono, se necessario, far capo alla Gespa nell’ambito delle indagini (art. 135 cpv. 1 Legge federale sui giochi in denaro).

