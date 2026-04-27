Svizzera, azione coordinata contro il gioco illegale: sequestrati contanti e 5 apparecchi da gioco

La scorsa settimana, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) della Svizzera e le polizie dei Cantoni di Friburgo, Ginevra e Vaud hanno unito le loro forze e condotto

La scorsa settimana, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) della Svizzera e le polizie dei Cantoni di Friburgo, Ginevra e Vaud hanno unito le loro forze e condotto perquisizioni in quattro stabilimenti di intrattenimento. Giovedì 23 aprile, una prima perquisizione aveva già avuto luogo in uno degli stabilimenti ginevrini. La CFCG ha sequestrato in totale cinque presunti apparecchi per giochi da casinò, denaro in contanti e documenti contabili.

Nella stessa giornata, la CFCG e la Polizia cantonale ginevrina avevano già perquisito uno dei due stabilimenti ginevrini, a causa di un’informazione anonima secondo la quale vi sarebbero stati organizzati tornei di poker illegali con poste elevate. Durante la perquisizione, un gruppo di persone giocava a poker. La CFCG ha sequestrato circa 2000 franchi in contanti.

Venerdì 24 aprile, a metà pomeriggio, la CFCG e la Polizia cantonale friburghese, la Polizia cantonale ginevrina e la Polizia cantonale vodese hanno condotto perquisizioni coordinate in quattro stabilimenti di intrattenimento: uno su suolo friburghese, due di essi in terra ginevrina e il quarto nel Cantone di Vaud. Le perquisizioni hanno avuto luogo contemporaneamente al fine di garantire un effetto sorpresa. Le autorità hanno sequestrato cinque presunti apparecchi per giochi da casinò di tipo «Pink Date» nonché documenti contabili.

Le indagini sono condotte dalla CFCG, che lotta sistematicamente contro i giochi in denaro illegali. Chiunque organizza, mette a disposizione o gestisce giochi da casinò senza la concessione necessaria è punibile. La legge sui giochi in denaro prevede una pena detentiva che può arrivare fino a cinque anni o pene pecuniarie.

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