26 Febbraio 2026 - 17:34

Press Giochi

Svizzera, aggiornata la blacklist nazionale: oscurati 271 nuovi siti di gioco illegale

Le autorità svizzere hanno individuato nuove piattaforme di scommesse non autorizzate, aggiungendo 271 domini alla blacklist nazionale. La Commissione federale delle case da gioco ha comunicato che i siti bloccati

26 Febbraio 2026

Le autorità svizzere hanno individuato nuove piattaforme di scommesse non autorizzate, aggiungendo 271 domini alla blacklist nazionale. La Commissione federale delle case da gioco ha comunicato che i siti bloccati sono ora 2.944, nell’ambito dell’applicazione della Legge federale sui giochi in denaro (AMG), che regola il settore nel Paese.

La normativa stabilisce che il gioco online sia riservato ai casinò terrestri svizzeri, i quali possono richiedere una licenza per offrire slot e giochi da tavolo in modalità digitale. Gli operatori esteri non sono autorizzati ad accettare scommesse da residenti in Svizzera. Nel 2022, il Tribunale federale svizzero ha confermato la legittimità del divieto imposto ai siti offshore.

Le lotterie e le scommesse sportive restano monopoli statali: Swisslos opera nelle aree di lingua tedesca e italiana, mentre Loterie Romande è responsabile nei cantoni francofoni. Entrambe destinano i ricavi a finalità di interesse pubblico e sono soggette a stringenti regole in materia di tutela dei consumatori e prevenzione del riciclaggio.

Il blocco avviene tramite DNS obbligatorio da parte dei provider Internet: quando un utente tenta di accedere a un sito vietato, viene reindirizzato a una comunicazione ufficiale che segnala l’assenza di autorizzazione. Nonostante alcuni utenti provino ad aggirare il sistema con VPN, il blocco DNS resta lo strumento principale, riconosciuto come legittimo dal massimo tribunale svizzero.

 

PressGiochi

