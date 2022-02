Svezia: volano a Bruxelles le modifiche al Gambling Act

Il mercato svedese dei giochi è stato nuovamente regolamentato il 1° gennaio 2019 quando è entrata in vigore la nuova legge sui giochi. La riregolamentazione è stata effettuata per riprendere

Il mercato svedese dei giochi è stato nuovamente regolamentato il 1° gennaio 2019 quando è entrata in vigore la nuova legge sui giochi. La riregolamentazione è stata effettuata per riprendere il controllo del mercato dei giochi e rafforzare la canalizzazione verso l’offerta di giocatori responsabili, affidabili e controllabili. È stato ritenuto che un maggiore controllo statale crei condizioni migliori per soddisfare un livello elevato di protezione dei consumatori.

Le nuove modifiche approvate in queste settimane e inviate alla Commissione europea oggi, mirano a rafforzare la regolamentazione del gioco d’azzardo svedese, aumentare la protezione dei giocatori e contrastare il verificarsi di giochi problematici.

Le modifiche proposte sull’obbligo di informazione comportano l’obbligo per i licenziatari di giochi di fornire informazioni sugli sviluppi del mercato su richiesta dell’autorità di regolamentazione. Le modifiche proposte includono più misure per escludere i giochi che non dispongono della licenza necessaria dal mercato svedese, ad es. un requisito di licenza per i software di gioco, un divieto di promuovere il gioco illegale e un divieto esteso di pubblicità per il gioco senza licenza.

Vengono inoltre proposte misure per ridurre gli effetti dannosi del gioco d’azzardo, ad es. un adeguato requisito di moderazione nella commercializzazione dei giochi e un’opportunità di intervenire contro le violazioni del divieto di invio di determinati messaggi diretti.

Le modifiche si applicheranno in futuro anche agli apparecchi da gioco tipo slot machine sulle navi passeggeri in servizi regolari di linea tra Svezia e Finlandia che sono attualmente escluse dal campo di applicazione della legge.

Un disegno di legge con una proposta per una regolamentazione del gioco rafforzata e altre necessarie proposte costituzionali dovrebbe essere sottoposto all’esame del Riksdag nella primavera del 2022.

Le modifiche alla legge sulle licenze dei software di gioco entreranno in vigore il 1° luglio 2023.

Altre modifiche sono proposte per entrare in vigore il 1° gennaio 2023.

