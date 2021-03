Svezia. Svenska Spel sponsorizzerà la nazionale di calcio ai Mondiali di Qatar 2022

L’operatore svedese Svenska Spel ha deciso di continuare a sponsorizzare la squadra nazionale di calcio svedese ai Mondiali 2022 in Qatar. L’operatore statale di gioco d’azzardo ha sponsorizzato la squadra nazionale per decenni e prevede di farlo durante la Coppa del Mondo della prossima estate, secondo quanto affermato da Kajsa Nylander, responsabile della sostenibilità di Svenska Spel, e Nicklas Biverstahl, responsabile della sponsorizzazione.

La decisione di ospitare il torneo in Qatar si è rivelata controversa, con Svenksa Spel che riconosce che il Paese “manca di rispetto ai diritti umani”. L’azienda ha invece scelto di vedere la concorrenza come un’opportunità di cambiamento.

A nome di Svenska Spel, Nylander e Biverstahl hanno affermato: “Comprendiamo che molte persone ritengono che un ritiro sia la scelta più ragionevole, quando i campionati mondiali vengono ospitati in paesi che non rispettano i diritti umani. Crediamo che la Federcalcio debba essere presente e fare il possibile per contribuire al cambiamento a lungo termine, sia all’interno del paese che all’interno della FIFA quando in futuro verranno scelti i paesi ospitanti. Quindi, anche se in questo caso ci rammarichiamo per la scelta del Paese ospitante, la nostra ambizione è fare il possibile per contribuire al miglioramento sociale a lungo termine”.

PressGiochi