Svezia. Svenska Spel si schiera contro gli operatori che offrono scommesse poco chiare

Patrik Hofbauer, Presidente e CEO dell’operatore svedese della lotteria statale, Svenska Spel, ha criticato gli operatori che offrono scommesse poco chiare sulla lotteria. Ha invitato il Governo a vietare la pratica di queste scommesse sulla lotteria, segnalando il rischio di danneggiare le finanze delle società sportive e delle organizzazioni benefiche cannibalizzando le entrate della tradizionale lotteria gestita dalla stessa Spenska Spel.

Hofbauer ha dichiarato: “Le società della lotteria prendono quote di mercato proprio dalla parte del mercato dei giochi che il Gambling Act del 2019 preserva. Se lo sviluppo continua, i finanziamenti per le associazioni sportive e le organizzazioni benefiche possono essere influenzati negativamente. Tutte le aziende senza scopo di lucro che ricevono una parte delle loro entrate da lotterie pubbliche sono interessate a questo caso”. Svenska Spel ha commissionato un nuovo rapporto a H2 Gambling Capital, che stima che i ricavi delle cosiddette lotterie ombra in Europa cresceranno del 10-20% ogni anno. Il rapporto ha stimato che le scommesse sulla lotteria ora generano tra i 1,25 miliardi e 1,5 miliardi di euro, pari al 40% delle entrate europee della lotteria online. Hofbauer ha suggerito che la Svezia dovrebbe seguire l’esempio della Danimarca, che ha vietato alle aziende con licenze di gioco danesi di offrire scommesse sulle lotterie.

PressGiochi