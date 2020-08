Svezia. Svenska Spel sarà il nuovo sponsor del campionato di eHockey 2020

L’operatore statale di gioco d’azzardo, Svenska Spel, ha annunciato che collaborerà con la Swedish Ice Hockey Association e la Swedish Esports Association (SESF) per sponsorizzare il Campionato svedese di eHockey 2020, che inizierà alla fine di questo mese. Il campionato di hockey su ghiaccio eSport, che si gioca su NHL 20 di EA Sports, è giunto al suo secondo anno. È organizzato dal più grande organizzatore di tornei di eHockey della regione, NHLGamer. La competizione vedrà partite 1v1 in solitario e 6v6 a squadre che si terranno per cinque settimane tra agosto e ottobre, con le finali il 2 e 3 ottobre che saranno trasmesse dalla piattaforma di streaming live di proprietà di Amazon Twitch. Almeno il 50% di ogni squadra, compresi tutti i capitani, deve essere cittadino svedese per qualificarsi.

Il responsabile del progetto di sponsorizzazione di Svenska Spel, Jimmy Sandberg, ha dichiarato: “In qualità di sponsor principale sia della Swedish Ice Hockey Association che della Swedish Esports Association SESF, siamo orgogliosi di assumere anche il ruolo di sponsor principale dei campionati svedesi di eHockey. Lavorare insieme per sposare gli sport tradizionali con gli e-sport è qualcosa in cui crediamo”.

Christer Plars, direttore commerciale della Swedish Ice Hockey Association, ha affermato che l’accordo mira ad aumentare l’interesse per gli eSport come alternativa dopo che l’associazione ha ridotto la stagione di hockey 2019-20 per tutti i campionati di hockey su ghiaccio svedesi a marzo a causa della pandemia, dichiarando: “Vogliamo raggiungere nuovi potenziali gruppi target interessati all’hockey e, insieme a Svenska Spel, aumentare l’interesse per gli eSport. Coinvolgere e interessare più persone all’hockey su ghiaccio è una parte importante della strategia della Swedish Ice Hockey Association. Nella situazione attuale, è anche bello poter offrire a più persone l’opportunità di giocare virtualmente, è un buon complemento in attesa che i grandi tornei di hockey sul ghiaccio ricominciano”.

PressGiochi