Svezia, Svenska Spel reintroduce il servizio di gioco proxy

L’operatore di gioco d’azzardo Svenska Spel ha reintrodotto un servizio di gioco proxy, destinato a consentire ai clienti di nominare un individuo per effettuare scommesse o acquistare biglietti della lotteria per loro conto. È per persone come gli anziani che non riescono a giocare direttamente tramite un agente.

Carolina Swaffer , responsabile del reparto vendita e assistenza clienti dell’operatore, ha spiegato: “Abbiamo rimosso questa capacità alcuni anni fa e abbiamo ricevuto molte lettere che esprimevano tristezza per il fatto che non era più disponibile. Ma con i terminali di gioco che ora offrono una verifica dell’ID molto più sicura, possiamo reintrodurla”. Per giocare tramite un proxy, il cliente deve compilare un modulo che nomina un individuo per effettuare una scommessa o acquistare un biglietto per suo conto. Questo modulo può essere ottenuto dal regolatore del gioco d’azzardo del paese, Spelinspektionen, che mantiene un elenco di tutti i proxy o tramite il sito di Svenska Spel. Ci sono piani per aggiornare questo modulo con un’alternativa digitale in futuro. La Swaffer ha anche spiegato: “Abbiamo lavorato su questa funzione per un po ‘di tempo, ma ora in relazione alla crisi del Coronavirus abbiamo fatto rapidi progressi per metterlo in atto. Con così tante persone in quarantena, dobbiamo trovare un modo per aiutare. È chiaro che i nostri clienti più anziani dovrebbero essere in grado di continuare a giocare ai loro giochi preferiti come sono abituati, senza essere messi a rischio”.

