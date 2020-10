Svezia. Svenska Spel registra un calo delle entrate dell’8,2% nel terzo trimestre

La società di giochi Svenska Spel ha registrato un calo delle entrate dell’8,2% su base annua a 1,85 miliardi di corone svedesi (178,5 milioni di euro) nel terzo trimestre a causa dell’impatto della pandemia sulle sue operazioni di vendita al dettaglio. La divisione lotterie, Tur, ha continuato a rappresentare la maggior parte delle entrate, salendo del 5,2% a 1,18 miliardi di corone svedesi, aiutata dai premi elevati per l’Eurojackpot. La divisione sport e casinò, compresi i prodotti online, ha registrato un aumento delle entrate del 6,5% a 490 milioni di corone svedesi. Il ritorno degli sport dal vivo ha contribuito a compensare il calo delle entrate dei casinò online causato dall’imposizione del nuovo limite di spesa settimanale temporaneo di 5.000 SEK. L’operatore ha recentemente lanciato un prodotto di scommesse ippiche Trav & Galopp con il PMU francese. Tuttavia, la crescita dell’igaming e della lotteria non è riuscita a compensare la continua chiusura della catena di casinò Casino Cosmopol e la riduzione del numero di slot terrestri in esecuzione. Le slot machine sono state soggette a limiti temporanei, il che ha significato complessivamente che le entrate per la divisione Casino Cosmopol & Vegas sono diminuite del 58,7% a 177 milioni di SEK. I ricavi netti dalle operazioni di gioco sono diminuiti dell’8% a 1,30 miliardi di corone svedesi. L’utile operativo è sceso del 16,9% a 531 milioni di corone svedesi.

L’amministratore delegato dell’operatore, Patrik Hofbauer, ha dichiarato: “I nostri giochi sportivi stanno andando molto bene e stiamo aumentando i ricavi da giochi numerici e lotterie. Il fatto che i ricavi totali del gruppo siano in calo è dovuto alla chiusura dei nostri casinò fisici per tutto il trimestre. Nonostante ciò, il gruppo nel suo insieme continua a generare profitti, il che mostra forza e stabilità”.

PressGiochi