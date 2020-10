Svezia. Svenska Spel nomina Erika Svanström nuovo responsabile degli affari pubblici

L’operatore di gioco svedese Svenska Spel ha nominato Erika Svanström come suo nuovo responsabile degli affari pubblici dal 2 novembre. È consulente per questioni di affari pubblici presso Svenska Spel dall’aprile 2019 e prima ancora, è stato responsabile delle comunicazioni presso Sveriges Åkeriföretag, un’associazione industriale per i trasporti e il trasporto.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Erika Svanström a Svenska Spel. Avrà un ruolo importante come responsabile delle nostre attività negli affari pubblici. In qualità di società di giochi di proprietà statale, Svenska Spel rappresenterà un modello per l’industria. Vogliamo assumerci questa responsabilità su un ampio fronte, inclusa la creazione di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle sfide che l’industria deve affrontare a lungo e breve termine nei confronti dei nostri responsabili delle decisioni” ha affermato Joakim Mörnefält, direttore delle comunicazioni di Svenska Spel.

PressGiochi