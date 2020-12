Svezia. Svenska Spel lancia una nuova campagna di sensibilizzazione

Svenska Spel ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria di gioco d’azzardo responsabile il 21 dicembre. “Insieme abbiamo il controllo del gioco”: questo è il messaggio che Svenska Spel vuole trasmettere con la nuova campagna. La campagna fa parte del lavoro di sostenibilità del Gruppo ed ha lo scopo di raccontare in modo coinvolgente come Svenska Spel può aiutare i clienti a tenere traccia del loro gioco d’azzardo.

“Dobbiamo migliorare nel raccontare tutto il bene che facciamo per aiutare i nostri clienti a tenere traccia delle loro scommesse. Per la stragrande maggioranza in Svezia, il gioco d’azzardo è in qualche modo positivo, ma vediamo che il rischio di gioco d’azzardo è aumentato durante il quarto trimestre di quest’anno e ora entriamo in una vacanza di Natale in cui il gioco spesso aumenta, allora è estremamente importante tenerne traccia” ha spiegato Anna Ekström, responsabile della comunicazione e attivazione del marketing presso Svenska Spel.

“Mostrando quanto facilmente e velocemente puoi testare se sei a rischio con il gioco d’azzardo, vogliamo che sempre più persone sposino questo progetto. Ci sono diversi test disponibili sul nostro sito web”, ha detto André Lindgren, responsabile delle comunicazioni presso Svenska Spel.

PressGiochi