Svezia. Svenska Spel lancia il nuovo servizio per le scommesse ippiche

La prossima settimana, l’operatore statale Svenska Spel lancerà un nuovo servizio di scommesse ippiche con il francese Pari-Mutuel Urbain (PMU). Il nuovo servizio, Svenska Spel Trotting & Gallop, sarà attivo lunedì 21 settembre e consentirà ai clienti di Svenska Spel di scommettere sulle corse di cavalli di tutto il mondo. L’accordo con PMU copre i diritti di live streaming e il servizio includerà il gioco quotidiano High Five in cui i giocatori possono provare a selezionare i cinque cavalli con il punteggio più alto in una corsa.

Helena Hallman, product manager di Svenska Spel per le corse, ha dichiarato: “Quello che ci mancava è una scommessa ad alto profitto sui cavalli che ora otteniamo grazie alla collaborazione con PMU. Questo è qualcosa che i nostri clienti hanno chiesto e che ora siamo felici di poter offrire loro”.

Il direttore internazionale di PMU, Aymeric Verlet, ha dichiarato: “Abbiamo gli stessi valori e siamo convinti che Svenska Spel Sport & Casino giocherà un ruolo importante nelle corse di cavalli in Europa. La collaborazione ci aiuterà a offrire corse di cavalli a nuovi clienti e contribuirà a rafforzare la presenza delle corse in Svezia” .

