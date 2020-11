Svezia. Svenska Spel lancia il nuovo progetto per la lotteria nazionale

Svenska Spel ha collaborato con l’operatore svedese di minimarket Pressbyrån per lanciare il suo nuovo progetto per testare la capacità di acquistare biglietti della lotteria nazionale “senza coupon” per i rivenditori svedesi. In quattro negozi Pressbyrån situati a Stoccolma, Jönköping, Östersund e Kalmar, Svenska Spel testerà le sue nuove funzionalità in negozio “senza coupon”, consentendo a un cliente senza carta di selezionare immediatamente i numeri della lotteria nazionale.

Il processo vedrà Svenska Spel rimuovere i suoi tradizionali contatori di coupon dai negozi, con tutti i numeri dei giocatori e i biglietti registrati tramite uno schermo digitale, collegato alla rete della lotteria di Svenska Spel. Per proteggere i loro numeri della lotteria nazionale, i clienti di Svenska Spel dovranno semplicemente verificare il loro ID di previdenza sociale svedese al momento del checkout, con i numeri di coupon memorizzati e assegnati agli account digitali.

“Abbiamo avuto un incontro con Reitan (azienda operativa di Pressbyrån) circa un anno fa, dove abbiamo presentato gli schermi self-service collegati a una nuova piattaforma efficiente in termini di superficie. Reitan ha ritenuto che questo dovesse essere adatto ai suoi clienti e al personale. Il vantaggio per i dipendenti di Pressbyrån è che risparmiano tempo anche non dovendo ricaricare i coupon e aggiornare il materiale della campagna“, ha affermato Torgny Lilja, responsabile del progetto di innovazione in-store presso Svenska Spel.

